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Воробей: Україна не буде тремтіти перед авторитетним суперником

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Спеціаліст поділився очікуваннями від поєдинку синьо-жовтих проти Нідерландів
Воробей: Україна не буде тремтіти перед авторитетним суперником
#Воробей

Джерело - zbirna.com.

У матчі групового етапу Євро-2020 з Нідерландами гравці збірної України спробують грати у свій футбол.

Про це заявив колишній нападник збірної України Андрій Воробей.

"Чи буде авторитет збірної Нідерландів тиснути на Україну? Не думаю. Багато наших футболістів понюхали пороху матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи. Той самий Руслан Маліновський провів феноменальний сезон, Роман Яремчук багато забивав у чемпіонаті Бельгії, а Олександр Зінченко і зовсім дійшов до фіналу головного клубного турніру Європи. Тому ми не будемо тремтіти перед настільки авторитетним суперником.

Упевнений, що синьо-жовті спробують грати у свій футбол, а як вийде - подивимося. Не скажу, що ми будемо діяти першим номером, але боротьбу в середині поля наша збірна постарається нав'язати, враховуючи підбір виконавців нашої команди в цій зоні. Сідати до своїх воріт в протистоянні з таким суперником смерті подібно", - зазначив Воробей.

Поєдинок Нідерланди - Україна відбудеться у неділю, 13 червня, о 22:00 за київським часом.

Раніше, Шевченко визначився із заявкою на матч з Нідерландами.

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