Ілля Кваша: Хлопці ми з вами! Ми одна велика команда

Джерело - Чемпiон.
Уже завтра збірна стартує на Євро-2020! Ми попросили українських спортсменів поділитися своїми очікуваннями від чемпіонату Європи.
Станіслав Горуна: Нехай розслабляться і кайфонуть від гри
Ексклюзивно для Champion.com.ua своє побажання збірній дав Олімпійський призер Ілля Кваша:
"Від щирого серця бажаю нашій збірній перемог у кожному матчі!Бажаю стати Чемпіоном Європи!
Наші хлопці гідні цього! Вся країна буде вболівати, допомагати, та молитися за їх перемогу!
Я впевнений в цьому! Тільки вперед! Хлопці ми з вами! Ми одна велика команда".