Ілля Кваша: Хлопці ми з вами! Ми одна велика команда

Уже завтра збірна стартує на Євро-2020! Ми попросили українських спортсменів поділитися своїми очікуваннями від чемпіонату Європи.

Станіслав Горуна: Нехай розслабляться і кайфонуть від гри

Ексклюзивно для Champion.com.ua своє побажання збірній дав Олімпійський призер Ілля Кваша:

"Від щирого серця бажаю нашій збірній перемог у кожному матчі!Бажаю стати Чемпіоном Європи!

Наші хлопці гідні цього! Вся країна буде вболівати, допомагати, та молитися за їх перемогу!

Я впевнений в цьому! Тільки вперед! Хлопці ми з вами! Ми одна велика команда".