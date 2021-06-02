Ярмоленко зіграє 90 хвилин у обох матчах перед Євро-2020

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко проведе на полі обидва контрольні матчі напередодні Євро-2020.

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Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко

"Ярмоленко важливий гравець. Ми дамо йому можливість зіграти всі 90 хвилин в найближчих товариських матчах. Андрію потрібно награти той час, якого йому бракувало в клубі. У цьому плані у нього є підтримка з боку тренерського штабу", - сказав Шевченко.