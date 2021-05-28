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Безус хоче покарати де Бура за слова про збірну України

Сьогодні 15:54 976 0
Роман Безус прокоментував слова головного тренера збірної Нідерландів Франка де Бура.
Безус хоче покарати де Бура за слова про збірну України
#Безус, #Україна, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Півзахисник збірної України Роман Безус відреагував на заяву головного тренера збірної Нідерландів Франка де Бура, який впевнений у перемозі над "синьо-жовтими".

Про це розповів сам футболіст.

"Саме зараз складно щось говорити про суперників на Євро, але, звичайно, всім зрозуміло, що Нідерланди – це топ-збірна. Їхній тренер вже навіть назвав рахунок, з яким нідерландці обіграють збірну України  “Україна програє нідерландцям 1:3”, – де Бур впевнено оцінив перспективи своєї команди на Євро-2020.

Тому нашій команді потрібно добре підготуватися до цього матчу, щоб постаратися спростувати заяви Франка де Бура. Не менш складний суперник і Австрія. Без всякого сумніву, з максимальним настроєм потрібно буде виходити і на гру з Північною Македонією. Це теж непростий суперник", – резюмував Безус.

Нагадаємо, Україна стартує на Євро-2020 саме матчем проти Нідерландів в Амстердамі (13 червня).

Нагадаємо, Шевченко довикликав до збірної України Безуса.

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