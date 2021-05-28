Безус хоче покарати де Бура за слова про збірну України

Півзахисник збірної України Роман Безус відреагував на заяву головного тренера збірної Нідерландів Франка де Бура, який впевнений у перемозі над "синьо-жовтими".

Про це розповів сам футболіст.

"Саме зараз складно щось говорити про суперників на Євро, але, звичайно, всім зрозуміло, що Нідерланди – це топ-збірна. Їхній тренер вже навіть назвав рахунок, з яким нідерландці обіграють збірну України “Україна програє нідерландцям 1:3”, – де Бур впевнено оцінив перспективи своєї команди на Євро-2020.

Тому нашій команді потрібно добре підготуватися до цього матчу, щоб постаратися спростувати заяви Франка де Бура. Не менш складний суперник і Австрія. Без всякого сумніву, з максимальним настроєм потрібно буде виходити і на гру з Північною Македонією. Це теж непростий суперник", – резюмував Безус.