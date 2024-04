Дерев’янченко та Александр пройшли процедуру зважування

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) та його суперник американець Вон Александр (18-10-1, 11 KO) пройшли процедуру зважування.

Українець та його суперник показали однакову вагу – 75,8 кг.

