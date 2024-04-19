Дерев’янченко та Александр пройшли процедуру зважування

Джерело - Чемпіон.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) та його суперник американець Вон Александр (18-10-1, 11 KO) пройшли процедуру зважування.

Українець та його суперник показали однакову вагу – 75,8 кг.

The Super Middleweights come face to face to wrap the prelim card weigh-in



Watch the #HaneyGarcia weigh-in for free via the link in our bio 🔗 pic.twitter.com/mrQWxzzY75 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 19, 2024

Поєдинок відбудеться 20 квітня в андеркарді бою між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 KO) у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у червні 2023 року. 38-річний боксер програв мексиканцеві Хайме Мунгуї в поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі. Ця поразка стала для нього третьою в п'яти останніх поєдинках.