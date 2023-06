Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) поступився мексиканцю Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) у поєдинку за вакантний пояс WBC Silver.

Бій відбувся на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія, США та став головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Golden Boy Promotions.

У результаті перемога дісталася Мунгуї одноголосним рішенням суддів із рахунком 113-114, 112-115, 113-114.

Для мексиканця це була 42 перемогу на професійному ринзі, а Дерев'янченко зазнав п'ятої поразки, до того ж четвертої в останніх п'яти боях.

