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Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver

Для Деревʼянченка це 5-та поразка в останніх 7 боях
Сьогодні 08:15 783 0
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver
#Сергій Дерев'янченко, #Мунгія

Джерело - Чемпіон.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) поступився мексиканцю Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) у поєдинку за вакантний пояс WBC Silver.

Бій відбувся на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія, США та став головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Golden Boy Promotions. 

У результаті перемога дісталася Мунгуї одноголосним рішенням суддів із рахунком 113-114, 112-115, 113-114.

Для мексиканця це була 42 перемогу на професійному ринзі, а Дерев'янченко зазнав п'ятої поразки, до того ж четвертої в останніх п'яти боях.

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