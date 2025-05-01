Головний тренер клубу Ла Ліги влітку може очолити команду колишнього голкіпера Динамо

Саудівський Аль-Шабаб, за який виступає український голкіпер Георгій Бущан, має намір запросити на посаду головного тренера нинішнього наставника Реала Сосьєдад Іманола Альгуасіля.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Аль-Шабаб вже зробив пропозицію 53-річному фахівцю, проте той не поспішає приймати рішення і вивчає всі варіанти, що йому надходять.

Зокрема, кандидатура Альгуасіля обговорюється в Баєрі на той випадок, якщо команду все ж таки залишить Хабі Алонсо.

Раніше Реал Сосьєдад оголосив, що Альгуасіль залишить клуб після завершення цього сезону.

Фахівець очолює басків з грудня 2018 року. До цього він працював із молодіжними командами клубу. Іспанець провів на чолі Реала Сосьєдад понад 300 ігор.

Раніше повідомлялося, що Георгій Бущан повернувся в заявку Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії. До цього він не грав три тури першості поспіль.