Офіційно оголошено бій Хейні та Гарсії

Боксери проведуть титульний поєдинок

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні та Раяном Гарсією відбудеться 20 квітня у Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Про це повідомляє пресслужба Golden Boy Promotions.

"Підписано, запечатано, доставлено... Хейні проти Гарсії, бій за титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі 20-го квітня", - ідеться в заяві Golden Boy на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.