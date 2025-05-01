Баколе: Хочу реваншу з Паркером

Конголезький боксер Мартіна Баколе (21-2, 16 КО) хоче отримати реванш проти новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Я не шкодую про це рішення (прийняти бій із Паркером). Це було великою послугою тому, хто допомагав мені й організовував кожен бій, який я хотів – Його Високоповажності (Туркі Аль аш-Шейху– прим.). Я був винен йому цю послугу. Він сказав, що незалежно від результату проти Паркера, чи то перемога, чи то поразка, я все одно буду тут, у Ел-Ріяді, щоб зустрітися з Аджагбою. І ось я тут, він стримав свою обіцянку. Ось чому я тоді сказав "так, без проблем" і стрибнув у літак.

Я не шкодую про це, тому що навіть не вважаю себе переможеним.. Це не має значення через те, як це сталося. Я не думав про цей бій. Я навіть купив трансляцію на DAZN, щоб подивитися на Джозефа Паркера і Даніеля Дюбуа. Тому для мене було сюрпризом, що в підсумку битися довелося мені.

Я хочу виграти бій проти Аджагби, а потім попросити Його Високоповажність про реванш. З повноцінним тренувальним табором і правильною підготовкою я знаю, що зможу його перемогти.

Не думаю, що Паркер погодиться на реванш, але я знаю, що вболівальники хотіли б його побачити. Багато людей пишуть мені в соцмережах, що хочуть побачити Мартіна Баколе після повноцінного тренувального табору проти Паркера", – розповів Баколе.