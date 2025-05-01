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Будемо грати на перемогу: тренер збірної України – про матч з Японією на ЧС-2025

Олександр Булава — 1 травня 2025, 21:45
Будемо грати на перемогу: тренер збірної України – про матч з Японією на ЧС-2025

Асистент головного тренера збірної України Олег Шафаренко заявив, що національна команда буде грати на перемогу у матчі з Японією на чемпіонаті світу-2025.

Цитує тренера Суспільне Спорт.

Шафаренко відзначив, що "синьо-жовті витратили багато ил

"Була важка гра. У Польщі дуже сильна команда, вони грають компактно й розуміють тренера. Це був принциповий поєдинок. Ми знали, готувалися, але нам не вистачало свіжості, бо закінчили пізно гру. Треба було грати та чекати свого часу", – розповів він.

У вирішальній грі з Японією збірна України буде грати на перемогу, яка може забезпечити вихід в елітний дивізіон.

"Розуміємо, що Японія — дуже складний суперник в офіційних матчах, не можемо їх давно обіграти. Все залежить від того, як ми відпочинемо. У нас день відпочинку, будемо думати, що робити. Гратимемо на перемогу", – зазначив Шафаренко.

Варто зазначити, що востаннє збірна України з хокею виступала в елітному дивізіоні у далекому 2007 році, коли чемпіонат світу проходив у Москві.

Нагадаємо, що в стартовому турі Україна тільки у серії булітів програла Великій Британії. Потім команда Дмитра Христича знову дійшла до булітів, але цього разу вона здобула перемогу, вигравши серію з Італією. У попередньому матчі українці розгромили Румунію.

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