Перші матчі змінили ситуацію: суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в ЛЧ

Аналітики компанії Opta оновили прогноз за підсумками перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та назвали головного фаворита на перемогу в турнірі сезону-2024/25.

Так, найбільші шанси взяти трофей, на думку суперкомп'ютера, ПСЖ, який здобув мінімальну перемогу над Арсеналом у першій зустрічі (1:0). Шанс парижан на тріумф оцінюється в 41,9%.

Далі йдуть Барселона та Інтер, які не визначили сильнішого в першому поєдинку. Каталонці попри виїзний матч є фаворитами для Opta в цьому протистоянні – 25,8% проти 20,2% в Інтера.

Головним аутсайдером серед півфіналістів ЛЧ є лондонський Арсенал (12,1%). Команда Олександра Зінченка має відігратися на "Парк де Пренс" у Парижі в матчі-відповіді, який відбудеться в середу, 7 травня.

Гра Інтер – Барселона відбудеться днем раніше, 6 травня. Фінал, що відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені запланований на 31 травня.

Opta Analyst

Нагадаємо, що напередодні перших півфінальних матчів Арсенал та Інтер вважалися головними фаворитами на тріумф у Лізі чемпіонів.