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Полісся влітку підсилиться форвардом Вереса – джерело

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 21:27
Полісся влітку підсилиться форвардом Вереса – джерело
Микола Гайдучик
НК Верес

Полісся влітку підпише форварда Вереса Миколу Гайдучика.

Про це пише Динамоманія.

За інформацією джерела, сторони вже домовились про перехід. Про суму трансферу та термін контракту поки нічого невідомо.

25-річний нападник виступає за Верес з 2021 року.

У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 2 асисти у 29 матчах з рівненський клуб.

Раніше стало відомо, що голкіпер Полісся Олег Кудрик продовжив контракт із житомирським клубом.

Нагадаємо, 27 квітня Полісся зіграло внічию 1:1 із Колосом у 26 турі УПЛ, водночас Верес розгромно поступився Ворсклі.

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