Полісся влітку підсилиться форвардом Вереса – джерело

Полісся влітку підпише форварда Вереса Миколу Гайдучика.

Про це пише Динамоманія.

За інформацією джерела, сторони вже домовились про перехід. Про суму трансферу та термін контракту поки нічого невідомо.

25-річний нападник виступає за Верес з 2021 року.

У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 2 асисти у 29 матчах з рівненський клуб.

Раніше стало відомо, що голкіпер Полісся Олег Кудрик продовжив контракт із житомирським клубом.

Нагадаємо, 27 квітня Полісся зіграло внічию 1:1 із Колосом у 26 турі УПЛ, водночас Верес розгромно поступився Ворсклі.