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13.04.2024 13:00 723

Гарсія не вклався у вагу перед боєм з Хейні

Сьогодні 20:44 160 0
Гарсія не вклався у вагу перед боєм з Хейні
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) не вліз у ліміт першої напівсередньої ваги перед боєм проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

На церемонії зважування Гарсія не вклався у ліміт 63,5 кг та показав вагу 64,95 кг.

Наразі йдуть переговори між представниками боксерів, однак Раян не зможе претендувати на пояс навіть у разі перемоги. Боксери ще можуть домовитися про якусь проміжну вагу й отримати санкцію WBC. Але враховуючи брак часу, це малоймовірно (Чемпіон).

Зазначимо, що вага Хейні скала 63,5 кг.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

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