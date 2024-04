Гарсія не вклався у вагу перед боєм з Хейні

Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) не вліз у ліміт першої напівсередньої ваги перед боєм проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

На церемонії зважування Гарсія не вклався у ліміт 63,5 кг та показав вагу 64,95 кг.

Наразі йдуть переговори між представниками боксерів, однак Раян не зможе претендувати на пояс навіть у разі перемоги. Боксери ще можуть домовитися про якусь проміжну вагу й отримати санкцію WBC. Але враховуючи брак часу, це малоймовірно (Чемпіон).

Зазначимо, що вага Хейні скала 63,5 кг.

