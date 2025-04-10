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Айнтрахт приїде до Лондона, Ліон прийме Манчестер Юнайтед у межах 1/4 фіналу Ліги Європи

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 06:39
Айнтрахт приїде до Лондона, Ліон прийме Манчестер Юнайтед у межах 1/4 фіналу Ліги Європи
Getty images

Сьогодні, 10 квітня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Розпочнеться ігровий день у Норвегії, де місцевий Буде-Глімт прийматиме Лаціо.

Інші три зустрічі стартують в один час. Напевно, найцікавішим поєдинком буде гра між Ліоном та Манчестер Юнайтед. І хоча ці клуби вже мають не той статус, який був у них 15-20 років тому, ця дуель виглядає найбільш цікавою.

Не менш запальним обіцяє бути протистояння ще двох команд із найкращих чемпіонатів Європи – Тоттенгем прийме Айнтрахт.

Поціновувачам футболу має сподобатися ще одна чвертьфінальна пара. У місті Глазго місцевий Рейнджерс проведе матч проти Атлетіка Більбао.

Футбол – Ліга Європи
1/4 фіналу, 10 квітня

19:45 Буде-Глімт – Лаціо

20:00 Ліон – Манчестер Юнайтед

20:00 Тоттенгем – Айнтрахт

20:00 Рейнджерс – Атлетико

Нагадаємо, півзахисник Ліона Неманья Матич розкритикував воротаря "червоних дияволів" Андре Онана. Воротар у відповідь підколов серба. Матич виступав за Манчестер Юнайтед у 2017 – 2022 роках.

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