Дубль від Мессі все вирішив: Інтер Маямі вибив Гелаксі Смолякова з Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Інтер Маямі зійшовся з Лос-Анджелес Гелаксі в матчі 1/4 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь флоридців, що дозволило здобути прохід далі за сумою двох зустрічей (3:2).

Для "чапель" все складалося не дуже добре. Форвард гостей Ерон Лонг забив на 9 хвилині поєдинку.

На 31 хвилині Мессі відновив паритет, але рефері після перегляду VAR не зарахував взяття воріт. Аргентинця це не засмутило – через 4 хвилини він завдав точного удару в "дев'ятку" воріт Уго Льоріса.

HAD TO BE HIM 🐐💥pic.twitter.com/oJwaAgcUnG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025

На 61 хвилині Ноа Аллен вивів Інтер Маямі вперед. Згодом забив Луїс Суарес, але знову після перегляду VAR гол скасували.

Команда Хав'єра Маскерано продовжувала тиск. В одному з епізодів "чаплі" заробили пенальті, яке бити взявся Мессі – Ліонель не залишив шансів досвідченому французькому голкіперу Гелаксі.

Our captain from the spot 🐐💥pic.twitter.com/Y2TCW43Wne — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025

Футбол – Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

1/4 фіналу, другий матч, 10 квітня

Інтер Маямі – Лос-Анджелес Гелаксі 3:1 (1:1) (перший матч – 0:1)

Голи: 0:1 – Лонг (9), 1:1 – Мессі (35), 2:1 – Аллен (61), 3:1 – Мессі (84, пен)

Український захисник каліфорнійського клубу Артем Смоляков усю гру провів на лаві запасних.

Нагадаємо, на вихідних гол Ліонеля Мессі допоміг Інтер Маямі уникнути поразки в матчі МЛС.