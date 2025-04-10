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Дубль від Мессі все вирішив: Інтер Маямі вибив Гелаксі Смолякова з Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 05:54
Дубль від Мессі все вирішив: Інтер Маямі вибив Гелаксі Смолякова з Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Ліонель Мессі
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Інтер Маямі зійшовся з Лос-Анджелес Гелаксі в матчі 1/4 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь флоридців, що дозволило здобути прохід далі за сумою двох зустрічей (3:2).

Для "чапель" все складалося не дуже добре. Форвард гостей Ерон Лонг забив на 9 хвилині поєдинку.

На 31 хвилині Мессі відновив паритет, але рефері після перегляду VAR не зарахував взяття воріт. Аргентинця це не засмутило – через 4 хвилини він завдав точного удару в "дев'ятку" воріт Уго Льоріса.

На 61 хвилині Ноа Аллен вивів Інтер Маямі вперед. Згодом забив Луїс Суарес, але знову після перегляду VAR гол скасували.

Команда Хав'єра Маскерано продовжувала тиск. В одному з епізодів "чаплі" заробили пенальті, яке бити взявся Мессі – Ліонель не залишив шансів досвідченому французькому голкіперу Гелаксі.

Футбол – Кубок чемпіонів КОНКАКАФ
1/4 фіналу, другий матч, 10 квітня

Інтер Маямі – Лос-Анджелес Гелаксі 3:1 (1:1) (перший матч0:1)

Голи: 0:1 – Лонг (9), 1:1 – Мессі (35), 2:1 – Аллен (61), 3:1 – Мессі (84, пен)

Український захисник каліфорнійського клубу Артем Смоляков усю гру провів на лаві запасних.

Нагадаємо, на вихідних гол Ліонеля Мессі допоміг Інтер Маямі уникнути поразки в матчі МЛС.

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Інтер Маямі

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