Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дончич не зумів стримати сліз: Лука вперше зіграв проти Маверікс у Далласі

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 05:35
Дончич не зумів стримати сліз: Лука вперше зіграв проти Маверікс у Далласі
Лука Дончич
Getty images

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич не зумів стримати сліз під час триб'ют-відео на його честь від команди Даллас Маверікс.

Реакцію словенського баскетболіста опублікували акаунти відомих спортивних видань.

Для Луки це була перша гра в "Американ Ейрланлз-центрі" після обміну до Лейкерс, який відбувся 2 лютого. 

Лейкерс здолали Даллас (112:97). Дончич набрав 45 очок, віддав 6 передач, зібрав 8 підбирань і зробив 4 перехоплення.

Під час гри фанати господарів часто скандували: "Fire Nico!". Вони протестували проти генерального менеджера Ніко Харрісона, який ініціював трейд зірки.

Читайте також :
Ніко Гаррісон – генменеджер Далласа, який обміняв Дончича, у 2013-му втратив Каррі для Nike

Словенець грав за Маверікс з 2018 року. Його обмін до "фіолетово-золотих" вважається одним із найбільш неочікуваних в історії НБА. 

Нагадаємо, в цьому матчі Леброн Джеймс піднявся на друге місце в історії НБА за зіграними матчами. 

Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич Даллас Маверікс НБА

Лос-Анджелес Лейкерс

Попереду лише "вождь": Леброн вийшов на друге місце за проведеними матчами в НБА
Дончич – про майбутню гру проти Далласа: Я не знаю чого очікувати, це буде дуже емоційно
Я буду відповідати завжди, – Дончич висловився про своє видалення за суперечку з фанатом
Оклахома помстилася Лейкерс, Голден Стейт розгромив Фінікс, Бостон в овертаймі дотиснув Нью-Йорк
30 очок Дончича принесли перемогу Лейкерс, Юта з Михайлюком програла Атланті в НБА

Останні новини