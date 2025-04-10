Дончич не зумів стримати сліз: Лука вперше зіграв проти Маверікс у Далласі
Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич не зумів стримати сліз під час триб'ют-відео на його честь від команди Даллас Маверікс.
Реакцію словенського баскетболіста опублікували акаунти відомих спортивних видань.
Для Луки це була перша гра в "Американ Ейрланлз-центрі" після обміну до Лейкерс, який відбувся 2 лютого.
Лейкерс здолали Даллас (112:97). Дончич набрав 45 очок, віддав 6 передач, зібрав 8 підбирань і зробив 4 перехоплення.
Під час гри фанати господарів часто скандували: "Fire Nico!". Вони протестували проти генерального менеджера Ніко Харрісона, який ініціював трейд зірки.
Словенець грав за Маверікс з 2018 року. Його обмін до "фіолетово-золотих" вважається одним із найбільш неочікуваних в історії НБА.
Нагадаємо, в цьому матчі Леброн Джеймс піднявся на друге місце в історії НБА за зіграними матчами.