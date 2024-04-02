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Екстренер Джошуа хотів би попрацювати з топовим боксером напівсередньої ваги

Сьогодні 19:56 56 0
Екстренер Джошуа хотів би попрацювати з топовим боксером напівсередньої ваги
#Еррол Спенс, #Роберт Гарсія

Джерело - 210BoxingTV.

Відомий американський тренер Роберт Гарсія вважає, що співпраця з ексчемпіоном світу Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО) могла б стати для нього новим викликом. 

Своїми думками про одного з найкращих напівсередньоваговиків сучасності Гарсія поділився в інтерв’ю 210BoxingTV. 

"Якщо до мене звернуться, я точно подумаю над тим, щоб поговорити про це. Я чув, що Еррол потрапив у ДТП, будучи п’яним. Звісно, я хотів би поговорити з ним. Я не хотів би бачити такого у своєму тренажерному залі. Ви розумієте про що я. Але, так, я хотів би попрацювати з ним. 

Пригадайте Маркоса Майдану. Він прийшов до мене після поразки і хотів піти на пенсію, але ми потроху почали працювати. Після того, як він прийшов до мене, в нього були найкращі гонорари в житті. Іноді боксерам потрібно щось подібне. Можливо, Спенс також потребує цього", - сказав Гарсія. 

Нагадаємо, влітку минулого року Спенс програв Теренсу Кроуфорду в бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі. В контракті був передбачений реванш, але Еррол досі не реалізував цю опцію. 

Роберт Гарсія має досвід роботи з багатьма топовими бійцями, зокрема Ентоні Джошуа, Антоніо Маргаріто, Браяна Вілорію, Брендона Ріоса та інших. У 2012 році його визнали найкращим тренером року за версією BWAA. 

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