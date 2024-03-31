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Богачук – Мендоса: Як це було

Сьогодні 01:49 1759 0
Богачук – Мендоса: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) переміг американця Браяна Мендосу (22-3-0, 16 KO) в бою за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

12-раундовий поєдинок відбувся в Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого стане чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

Чемпіон провів текстовий онлайн бою.

Також на нашому сайті можна дивитися пряму трансляцію чемпіонського бою за цим посиланням абсолютно безплатно.

СЕРГІЙ БОГАЧУК ПЕРЕМАГАЄ ОДНОГОЛОСНИМ РІШЕННЯМ СУДДІВ! 118-110, 117-111, 117-111.

Зазначимо, що Богачук уперше в кар'єрі не завершив бій нокаутом, а Мендоса продовжив свою серію боїв без падіння.

Бій завершено: В останньому раунді обидва боксери показали все на що були здатні, викинувши чимало влучних та потужних ударів. Має бути перемога українця в цьому поєдинку.

11 раунд: Дуже потужний аперкот пропустив Богачук і на секунду здалося, що Мендоса зараз закінчить бій, однак прозвучав гонг. Напружена кінцівка  раунду для українця. На нас очікує шалений фінал.

10 раунд: Важко даються ці раунди Браяну, намагається він викидати удари у відповідь. Після 3-хвилинки тренер Мендоси попросив його зробити всього один потужний удар. Саме такий план американця на чемпіонські раунди.

9 раунд: Знову пропускає Мендоса потужні бокові від Богачука. Чи зможе українець зробити свій 24 нокаут у кар'єрі?

8 раунд: Кілька потужних ударів пропустив українець, не можна недооцінювати кубинського американця на цій стадії бою. Боагчук все ще тримає ситуацію під контролем, але все може змінитися.

7 раунд: Продовжує Богачук "забивати" Мендосу, шукає клінчи Браян та намагається контратакувати випади українця. Наразі українець упевнено переграє за очками свого суперника.

6 раунд: Класно українець працює на ближній дистанції, затискаючи суперника до канатів. Мендоса половину поєдинку провів у захисті і має щось міняти, якщо хоче перемогти.

5 раунд: Експерт трансляції Джо Гусенс вважає, що Богачук виграв уже 3 з 4 раундів. У п'ятому раунді українець продовжує нарощувати свою перевагу, завдаючи серії влучних ударів. Мендоса все частіше намагається перевести бій у клінч.

4 раунд: Пропускає Мендоса чимало джебів від Богачука. Українець наразі виглядає впевнено, однак не потрібно забувати, що Браян вміє нанести один вбивчий удар.

3 раунд: Класно Богачук у середині раунду провів серію ударів по Мендосі, який опинився у куті рингу. Видніється кров на обличчі американця. Тотальна домінація після 3 раундів на користь українця.

2 раунд: Притискає українець суперника до канатів, однак Браян вдало діє в цій зоні та відповідає на випади Богачука. Активніше діє Сергій на початку поєдинку.

1 раунд: Богачук трохи активніше йде в атаку в першому раунді, завдаючи небезпечні бокові удари, однак Мендоса наразі вдало діє в захисті. Доволі спокійний раунд на початку.

Бій розпочався

Бійці виходять на ринг!

Перед боєм

28 березня боксери провели першу дуель поглядів.

А трохи більш ніж за добу до поєдинку пройшли процедуру зважування та фінальну дуель поглядів. До слова, український боксер виявився легшим за американця: 69,22 кг проти 69,4 кг.

Для українського претендента це перший чемпіонський бій у кар'єрі. Американець раніше двічі виходив у титульні поєдинки - переміг Себастьяна Фундору, здобувши тимчасовий пояс WBC (якого потім його позбавили. - ред.) та поступився Тіму Дзю у битві за пояс WBO.

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