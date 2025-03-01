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Ми давно не спілкуємося: Сабо – про конфлікт із Шевченком

Олександр Булава — 1 березня 2025, 13:54
Ми давно не спілкуємося: Сабо – про конфлікт із Шевченком
Йожеф Сабо
ФК Динамо

Колишній наставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо назвав ймовірну причину, через яку президент УАФ Андрій Шевченко уникає спілкування з ним.

Цитує наставника "Український футбол".

"Я з Шевченком вже дуже давно не спілкувався особисто. Він зараз десь там витає в хмарах, недосяжний. Я йому звісно бажаю здоров’я, всього найкращого…

Мабуть, він образився на мене після того інтерв'ю, де я розповів, що в юності він мав стосунки зі старшою жінкою й міг загубити кар'єру. Я його тоді витягнув. І от така вдячність…", – розповів Сабо.

Нагадаємо, Сабо співпрацював з Шевченком, коли очолював Динамо Київ та збірну України.

Напередодні повідомлялося, що УАФ висунула Шевченка кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.

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