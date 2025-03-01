Ми давно не спілкуємося: Сабо – про конфлікт із Шевченком
Йожеф Сабо
ФК Динамо
Колишній наставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо назвав ймовірну причину, через яку президент УАФ Андрій Шевченко уникає спілкування з ним.
Цитує наставника "Український футбол".
"Я з Шевченком вже дуже давно не спілкувався особисто. Він зараз десь там витає в хмарах, недосяжний. Я йому звісно бажаю здоров’я, всього найкращого…
Мабуть, він образився на мене після того інтерв'ю, де я розповів, що в юності він мав стосунки зі старшою жінкою й міг загубити кар'єру. Я його тоді витягнув. І от така вдячність…", – розповів Сабо.
Нагадаємо, Сабо співпрацював з Шевченком, коли очолював Динамо Київ та збірну України.
Напередодні повідомлялося, що УАФ висунула Шевченка кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.