Богачук – Мендоса: LIVE

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 30 на 31 березня відбудеться бій за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі між українцем Сергієм Богачуком і американцем Браяном Мендосою.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку онлайн на нашому сайті. Орієнтовний початок бою після 3:00 за київським часом.

Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, Богачук мав провести бій із Себастьяном Фундорою за вакантний пояс WBC, проте він був скасований. Згодом стало відомо, що Фундора замінить Кіта Турмана в поєдинку проти чемпіона WBO у першій середній вазі Тимофія Цзю.