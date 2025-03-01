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Рух призначив віцепрезидента з комерційної діяльності

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 13:48
Рух призначив віцепрезидента з комерційної діяльності
Олег Шпур
ФК Рух

Рух оголосив про призначення Олега Шпура віцепрезидентом клубу з комерційної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба львівського колективу.

"Моє завдання на новій посаді – наповнення клубного бюджету. Важливо провести структуризацію витрат і доходів, а також знайти нові джерела прибутку. Одним з цих елементів є співпраця з іншими відділами клубу та якісно налагоджений контакт між внутрішніми структурами", – прокоментував своє призначення Шпур.

Нагадаємо, що раніше Рух та Карпати оголосили про об'єднання в одну команду починаючи з сезону-2024/25.

Окрім того, львів'яни напередодні оголосили про відхід Ігоря Дедишина з посади генерального директора.

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