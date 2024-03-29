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Спенс має намір провести бій з переможцем поєдинку Цзю - Фундора

Сьогодні 11:29 111 0
Спенс має намір провести бій з переможцем поєдинку Цзю - Фундора
#Мендоса, #Цзю, #Еррол Спенс, #Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Еррол Спенс (28-1, 22 КО) хоче провести бій з переможцем поєдинку між чемпіоном WBO у першій середній вазі Тимофієм Цзю (24-0, 17 КО) та Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО).

Про це Спенс написав у соцмережі X (колишній твіттер).

"Поїхав до Вегаса. Хочу переможця", - написав Спенс.

Нагадаємо, що з Фундорою мав боксувати не Цзю, а українець Сергій Богачук. Втім, через травму Кіта Турмана все змінилося - Себастьян боксуватиме з Цзю за пояси чемпіона WBO та WBC у першій середній вазі, а український боксер отримав бій проти Браяна Мендоси (22-2, 16 KO) за титул тимчасового чемпіона WBC. Обидва поєдинки відбудуться 30 березня в Лас-Вегасі. 

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