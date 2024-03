Спенс має намір провести бій з переможцем поєдинку Цзю - Фундора

Колишній чемпіон світу Еррол Спенс (28-1, 22 КО) хоче провести бій з переможцем поєдинку між чемпіоном WBO у першій середній вазі Тимофієм Цзю (24-0, 17 КО) та Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО).

Про це Спенс написав у соцмережі X (колишній твіттер).

Headed to Vegas 🦈 I want the winner!! #TszyuFundora pic.twitter.com/XctU3liENh