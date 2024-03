Богачук і Мендоса провели першу дуель поглядів

Відбулась перша дуель поглядів між українським боксером Сергієм Богачуком (23-1, 23 KO) та американцем Браяном Мендосою (22-3, 16 КО).

Поєдинок призначений на 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі.

#BohachukMendoza and #GarciaDavis face off at the final presser, with plans to bring fireworks in the #PBConPrimePPV #TszyuFundora opener.



Watch the final presser now: https://t.co/iR8G6fFWCA pic.twitter.com/sg43dWKedZ