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Богачук і Мендоса провели першу дуель поглядів

Сьогодні 07:27 153 0
Богачук і Мендоса провели першу дуель поглядів
#Мендоса, #Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Відбулась перша дуель поглядів між українським боксером Сергієм Богачуком (23-1, 23 KO) та американцем Браяном Мендосою (22-3, 16 КО).

Поєдинок призначений на 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі.

Раніше WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.

З повною хронологією подій можна ознайомитися за цим посиланням.

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