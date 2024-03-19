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Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій

Сьогодні 10:20 6287 0
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
#Мендоса, #Цзю, #Майк Коппінджер, #Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок українського боксера Сергія Богачука (23-1, 23 КО) за титул чемпіона WBC в першій середній вазі з американцем Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО) був зірваний за 11 днів до події. Бій мав відбутися 30 березня в Лас-Вегасі, США.

Увечері 18 березня близько 20:00 за київським часом відомий інсайдер Майк Коппінджер у X (колишній Twitter) із посиланням на джерела ESPN заявив, що Фундора битиметься за титул WBO в середній вазі проти австралійця Тіма Цзю (24-0, 17 КО).

Чемпіон оперативно зв'язався з Богачуком і отримав від претендента коментар про те, що він, найімовірніше, зійдеться в поєдинку з іншим американцем Браяном Мендосою (22-2, 16 KO) за титул тимчасового чемпіона WBC у межах цього ж шоу.

Як повідомив пізніше той-таки Коппінджер, на кону бою Фундора – Цзю стоятиме саме пояс WBC, за який якраз мав битися 28-річний уродженець Вінниці.

Причиною всіх змін стала травма біцепса ще одного американця Кіта Турмана (30-1, 22 КО) на тренуванні, котрий і повинен був вийти в ринг проти Цзю.

Нагадаємо, Богачук свій останній поєдинок провів у липні 2023 року, нокаутувавши ганця Патріка Аллоті в 1-му раунді.

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