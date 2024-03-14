Головне
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
Вчора 23:29 13215
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 240
Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 309
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 531
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 504
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 360
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Вчора 20:17 521
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Вчора 18:56 3490
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Вчора 17:39 830
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 17:15 1293
Прямі трансляції

Гарсія: Я люблю людей з Росії та України

Сьогодні 09:05 138 0
Гарсія: Я люблю людей з Росії та України
Getty Images
#Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) розповів, що він любить людей з Росії та України, і що йому подобається російська мова.

Про це боєць написав у Twitter.

Наступний бій Раян проведе проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні. Поєдинок відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. Нещодавно боксери провели другу дуель поглядів.

Нагадаємо, що Гарсія у своєму останньому бою здобув дострокову перемогу над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО). 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20350
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею Збірна України проведе контрольний матч з Польщею 3490
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 13215
Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 5226 1
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 12645 1
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 24383
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45220
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103338
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14805
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12990
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5924 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135844 1