Гарсія: Я люблю людей з Росії та України

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) розповів, що він любить людей з Росії та України, і що йому подобається російська мова.

Про це боєць написав у Twitter.

I love people from Russia and Ukraine



I see so many comments on all my platforms in Russian lettering. It’s really amazing Я тебя люблю