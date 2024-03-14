Гарсія: Я люблю людей з Росії та України

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) розповів, що він любить людей з Росії та України, і що йому подобається російська мова.

Про це боєць написав у Twitter.

I love people from Russia and Ukraine



I see so many comments on all my platforms in Russian lettering. It’s really amazing Я тебя люблю — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 13, 2024

Наступний бій Раян проведе проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні. Поєдинок відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. Нещодавно боксери провели другу дуель поглядів.

Нагадаємо, що Гарсія у своєму останньому бою здобув дострокову перемогу над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).