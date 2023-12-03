Гарсія нокаутував Дуарте на боксерському шоу

Джерело - Чемпіон.

Американський суперлегковаговик Раян Гарсія (24-1, 20 КО) здобув дострокову перемогу в поєдинку з мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).

12-раундовий бій відбувся в ніч проти неділі, 2 грудня, на Toyota Arena у Х'юстоні, штат Техас, США, ставши головною подією боксерського шоу від промоутерської компанії Golden Boy Promotions.

Гарсія приголомшив Дуарте лівим хуком, після чого кинувся добивати. Мексиканець опустився на настил рингу, а рефері почав відлік. Дуарте все ж піднявся, проте поєдинок був зупинений.

Таким чином, Раян Гарсія здобув дострокову перемогу, закривши тим самим свою першу поразку в кар'єрі, якої він зазнав у квітні 2023 року в поєдинку проти Джервонти Девіса.