Манчестер Юнайтед домовився про трансфер юного нападника Гавра

Нападник Гавра та молодіжної збірної Франції Енцо Кана-Біїк невдовзі стане гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони підпишуть контракт до 2030 року, який набуде чинності влітку. Очікується, що Кана-Біїк залишиться у своєму клубі на наступний сезон для отримання стабільної ігрової практики.

🚨 Manchester United have agreed deal to sign talented 18 year old striker Enzo Kana Biyik from Le Havre, as planned.



Kana Biyik, set to sign documents soon then deal will be announced as one more signing for the future.



Contract until 2030 plus option, as @cmoffiziell reports. pic.twitter.com/HUSijNPy6G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2025

У поточній кампанії на рахунку 18-річного нападника 15 матчів у складі юнацької команди Гавра, в яких він забив 9 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що напередодні "червоні дияволи" розгромно переграли Атлетик Більбао в першому матчі півфіналу Ліги Європи.

Підсумки поєдинку підбив наставник команди Рубен Аморім, який відзначив вміння Магвайра змінювати позицію.