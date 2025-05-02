Манчестер Юнайтед домовився про трансфер юного нападника Гавра
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед
Нападник Гавра та молодіжної збірної Франції Енцо Кана-Біїк невдовзі стане гравцем Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сторони підпишуть контракт до 2030 року, який набуде чинності влітку. Очікується, що Кана-Біїк залишиться у своєму клубі на наступний сезон для отримання стабільної ігрової практики.
У поточній кампанії на рахунку 18-річного нападника 15 матчів у складі юнацької команди Гавра, в яких він забив 9 м'ячів та віддав одну результативну передачу.
Зазначимо, що напередодні "червоні дияволи" розгромно переграли Атлетик Більбао в першому матчі півфіналу Ліги Європи.
Підсумки поєдинку підбив наставник команди Рубен Аморім, який відзначив вміння Магвайра змінювати позицію.