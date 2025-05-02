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Манчестер Юнайтед домовився про трансфер юного нападника Гавра

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 09:36
Манчестер Юнайтед домовився про трансфер юного нападника Гавра
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Нападник Гавра та молодіжної збірної Франції Енцо Кана-Біїк невдовзі стане гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони підпишуть контракт до 2030 року, який набуде чинності влітку. Очікується, що Кана-Біїк залишиться у своєму клубі на наступний сезон для отримання стабільної ігрової практики.

У поточній кампанії на рахунку 18-річного нападника 15 матчів у складі юнацької команди Гавра, в яких він забив 9 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що напередодні "червоні дияволи" розгромно переграли Атлетик Більбао в першому матчі півфіналу Ліги Європи.

Підсумки поєдинку підбив наставник команди Рубен Аморім, який відзначив вміння Магвайра змінювати позицію.

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