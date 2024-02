Едгар Берланг (21-0, 16 KO) може провести бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO)

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

Поєдинок може статися якщо пуерториканець переможе Падрейга Маккрорі (18-0, 9 KO).

Бій Едгара Берланги проти Падрейга Маккрорі відбудеться 24 лютого в Орландо.

Eddie Hearn has now put Edgar Berlanga forward to fight Canelo Alvarez on May 4th, if he beats Padraig McCrory on Saturday night: “I'm calling it out now, Canelo doesn't have an opponent. If Berlanga wins in spectacular fashion - Mexico vs Puerto Rico on May 4th.” [@DAZNBoxing]