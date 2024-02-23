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Канело може провести захист титулів проти Берланга

Промоутер Едді Гірн хоче влаштувати бій для Сауля Альвареса
Сьогодні 12:12 112 0
Канело може провести захист титулів проти Берланга
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Едгар Берланг, #Падрейг Маккрорі

Джерело - Чемпіон.

Едгар Берланг (21-0, 16 KO) може провести бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO)

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

Поєдинок може статися якщо пуерториканець переможе Падрейга Маккрорі (18-0, 9 KO).

"Я зараз вирішую це, Канело не має суперника. Якщо Берланга вражаюче переможе – Мексика проти Пуерто-Ріко 4 травня", ー сказав Гірн.

Бій Едгара Берланги проти Падрейга Маккрорі відбудеться 24 лютого в Орландо.

Раніше повідомлялося, що Канело проведе поєдинок проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло.

Для Сауля Альвареса це буде перший бій після перемоги над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Джермалл Чарло востаннє боксував у листопаді, коли переміг за очками Хосе Бенавідеса-молодшого.

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