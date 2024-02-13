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The Ring повідомив дату наступного бою Канело

Мексиканець битиметься проти брата одного зі свого минулого суперника
Сьогодні 17:56 222 0
The Ring повідомив дату наступного бою Канело
#Сауль Канело Альварес

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес 4 травня 2024 року проведе бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло.

Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі. Джермалл спробує взяти реванш за свого брата-близнюка Джермелла, який програв Альваресу одноголосним рішенням суддів у вересні 2023 року.

Для Канело це буде перший бій після перемоги над Джермеллом. Джермалл Чарло востаннє боксував у листопаді, коли переміг за очками Хосе Бенавідеса-молодшого.

Раніше інсайдер Рік Глазер повідомляв, що Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) залишить промоутерську компанію Premier Boxing Champions.

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