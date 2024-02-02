Красюк: Сергій Лапін класну ідею подав – бій Усика з Хрговичем

Промоутер Усика прокоментував відкладення бою з Ф'юрі

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) працює над можливим боєм з обовʼязковим претендентом на пояс IBF Філіпом Хрговичем (17-0, 14 KO).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк після отриманої травми Тайсоном Ф'юрі.

Ф'юрі: Буду старанно працювати над перенесенням дати бою

"Новина – так собі. Але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав – бій з Хрговичем. Зараз над нею всі працюють", – сказав Красюк.

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