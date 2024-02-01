Клімас: Команда Усика готова визначити, хто найкращий в ринзі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) готовий майбутнього бою проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО)

Про це заявив менеджер Усика Егіс Клімас.

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"Те, що ви робите, дивовижно. Команда Усика готова визначити, хто кращий в ринзі! З нетерпінням чекаємо 17 лютого на сезоні в Ер-Ріяді", - написав Клімас.