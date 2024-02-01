Клімас: Команда Усика готова визначити, хто найкращий в ринзі

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) готовий майбутнього бою проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО)
Про це заявив менеджер Усика Егіс Клімас.
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"Те, що ви робите, дивовижно. Команда Усика готова визначити, хто кращий в ринзі! З нетерпінням чекаємо 17 лютого на сезоні в Ер-Ріяді", - написав Клімас.
It’s amazing what you do. Team Usyk is ready who is better Man in ring!!! Looking forward to February 17th at Riyadh Season https://t.co/yVJhYiyKhQ— Egis Klimas (@KlimasBoxing) January 31, 2024
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