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Усик: Я борюся за спадщину, а не гроші

Олександр Усик розповів, що для нього найважливіше у боксі.
Сьогодні 12:38 322 0
Усик: Я борюся за спадщину, а не гроші
Фото - Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - ringtv.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) б'ється в ринзі за спадщину, а не за гроші.

Про це розповів сам український боксер.

"Мені дуже подобається пояс The Ring, він добре виглядає, і це багато означає для мене, тому що отримати цей пояс і рейтинг непросто. І жодних внесків не стягується.

Я борюся за спадщину, а не гроші. У боксі в надважкій вазі не було подібних боїв з 1999 року (коли Евандер Холіфілд бився з Ленноксом Льюїсом), і захист чемпіонства дуже важливий для мене.

Я знаю історію. Завоювання цього поясу стало найважливішим досягненням за всю мою кар’єру", - сказав Усик.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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