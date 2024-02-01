Усик: Я борюся за спадщину, а не гроші

Олександр Усик розповів, що для нього найважливіше у боксі.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) б'ється в ринзі за спадщину, а не за гроші.

Про це розповів сам український боксер.

"Мені дуже подобається пояс The Ring, він добре виглядає, і це багато означає для мене, тому що отримати цей пояс і рейтинг непросто. І жодних внесків не стягується. Я борюся за спадщину, а не гроші. У боксі в надважкій вазі не було подібних боїв з 1999 року (коли Евандер Холіфілд бився з Ленноксом Льюїсом), і захист чемпіонства дуже важливий для мене. Я знаю історію. Завоювання цього поясу стало найважливішим досягненням за всю мою кар’єру", - сказав Усик.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.