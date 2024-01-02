Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 634
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 19:44 220
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
Сьогодні 18:23 1380
Цуренко зіграє проти Паррі в другому колі турніру в Окленді
Сьогодні 16:54 231
Костюк зіграє проти росіянки Касаткіної в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 16:39 305
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Сьогодні 14:13 563
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
Сьогодні 13:33 523
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
Сьогодні 12:51 323
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 08:33 1125
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 725
Прямі трансляції

Ексчемпіона світу Гловацького дискваліфіковано на 4 роки через допінг

Він здав позитивний результат на заборонену речовину болденон
Сьогодні 17:20 557 0
Ексчемпіона світу Гловацького дискваліфіковано на 4 роки через допінг
#Гловацкий

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у важкій вазі Кшиштоф Гловацький провалив тест на допінг.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Він здав позитивний результат на заборонену речовину болденон після своєї поразки від Річарда Ріакпоре у січні 2022 року.

Боксера дискваліфікували на чотири роки.

Нагадаємо, Ороско здав позитивний тест на допінг після бою з Бенном.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо 17008
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ "95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ 1380
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді 1296
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 1301
Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! 7472 1
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 15422
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 309488
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98702
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4520
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22491
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91768
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313054