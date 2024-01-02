Ексчемпіона світу Гловацького дискваліфіковано на 4 роки через допінг

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон у важкій вазі Кшиштоф Гловацький провалив тест на допінг.
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
Він здав позитивний результат на заборонену речовину болденон після своєї поразки від Річарда Ріакпоре у січні 2022 року.
Боксера дискваліфікували на чотири роки.
Krzysztof Glowacki tested positive for the banned substance boldenone in a UKAD test following his defeat to Richard Riakporhe last year and so has now been banned for four years. Glowacki now fights in MMA.— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 2, 2024
Нагадаємо, Ороско здав позитивний тест на допінг після бою з Бенном.
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