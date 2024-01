Ексчемпіона світу Гловацького дискваліфіковано на 4 роки через допінг

Колишній чемпіон у важкій вазі Кшиштоф Гловацький провалив тест на допінг.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Він здав позитивний результат на заборонену речовину болденон після своєї поразки від Річарда Ріакпоре у січні 2022 року.

Боксера дискваліфікували на чотири роки.

Krzysztof Glowacki tested positive for the banned substance boldenone in a UKAD test following his defeat to Richard Riakporhe last year and so has now been banned for four years. Glowacki now fights in MMA.