Ороско здав позитивний тест на допінг після бою з Бенном

Рішення про тимчасове відсторонення ухвалила Комісія Флориди з боксерських ліцензій

Джерело - Boxing Scene.

Мексиканський боксер першої середньої ваги Родольфо Ороско (32-4-3, 24 КО) отримав тимчасову дискваліфікацію після позитивного тесту на допінг.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Зразок було взято після поразки Конору Бенну (22-0, 14 КО) в поєдинку 24 вересня. Для Бенна це був перший бій після його позитивного тесту на допінг.

Рішення про тимчасове відсторонення ухвалила Комісія Флориди з боксерських ліцензій.

Згідно з ним, Ороско заборонено брати участь у боях будь-де на території США під час розслідування. Але комісії в Мексиці не обов’язково підкорятися цій постанові.

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