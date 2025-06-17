Бражко: Моє вилучення? Те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні
Півзахисник збірної України U-21 Володимир Бражко прокоментував свою необов’язкову червону картку в матчі другого туру молодіжного Євро-2025 проти Фінляндії (перемога 2:0).
Слова хавбека київського Динамо наводить Взбірна.
"По-перше, скажу, що це вже історія. У нас на носі гра з Нідерландами, і треба думати тільки про це. А те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні. Більше нічого не хочу сказати.
Ми все обговорили з тренером і з командою на теоріях і поспілкувались. Так, прикро, що так вийшло, це моя провина, і я за це відповідаю – і за себе, і за команду. Але сподіваюся, що все буде добре в наступному матчі", – заявив Бражко.
Нагадаємо, в середу, 18 червня, збірна України у третьому турі Євро-2025 зіграє з Нідерландами, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.