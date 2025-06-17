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Бражко: Моє вилучення? Те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні

Олег Дідух — 17 червня 2025, 18:15
Бражко: Моє вилучення? Те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні
Володимир Бражко
УАФ

Півзахисник збірної України U-21 Володимир Бражко прокоментував свою необов’язкову червону картку в матчі другого туру молодіжного Євро-2025 проти Фінляндії (перемога 2:0).

Слова хавбека київського Динамо наводить Взбірна.

"По-перше, скажу, що це вже історія. У нас на носі гра з Нідерландами, і треба думати тільки про це. А те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні. Більше нічого не хочу сказати.

Ми все обговорили з тренером і з командою на теоріях і поспілкувались. Так, прикро, що так вийшло, це моя провина, і я за це відповідаю – і за себе, і за команду. Але сподіваюся, що все буде добре в наступному матчі", – заявив Бражко.

Нагадаємо, в середу, 18 червня, збірна України у третьому турі Євро-2025 зіграє з Нідерландами, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Збірна України U-21 Володимир Бражко Євро-2025 U-21

Володимир Бражко

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