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Мельгоса: Складно 90 хвилин грати на нічию

Олег Дідух — 17 червня 2025, 17:54
Мельгоса: Складно 90 хвилин грати на нічию
Унай Мельгоса
Дан Балашов

Головний тренер збірної України U-21 Унай Мельгоса поділився очікуваннями від матчу третього туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Нідерландів.

Слова іспанського фахівця наводить Взбірна.

"Ми гратимемо на перемогу, бо складно 90 хвилин грати на нічию. Треба 90 хвилин думати про процес, а не про рахунок. Коли ти думаєш лише про рахунок – то не бачиш нічого іншого. Хочемо провести хороший матч. Ми вже грали з сильними командами, такого ж рівня, як Нідерланди, і наша гра була хорошою. Сподіваюся, завтра буде так само", – заявив тренер.

Нагадаємо, матч між Україною та Нідерландами відбудеться в середу, 18 червня, початок – о 19:00 за київським часом. Для виходу в плейоф збірну України влаштує нічия.

Нагадаємо, у другому турі команда Мельгоси обіграла Фінляндію 2:0.

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