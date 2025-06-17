Олімпійська траса кличе: Джима готуватиметься до Ігор-2026 в Антгольці

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима приєднається до національної команди на тренувальному зборі в Італії.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у збірній України.

34-річна біатлоністка разом із представницями української команди "А" проведе збір в Антгольці, де відбудуться змагання в межах зимової Олімпіади-2026.

До Італії команда Миколи Зоца вирушить вже у четвер, 19 червня. Попередній збір збірна України проводила в австрійському Рамзау.

Джима попередній збір проводила окремо від команди. В індивідуальному форматі, ймовірно, титулована біатлоністка буде готуватися і на наступному тренувальному зборі.

У змішаному форматі Джима, нагадаємо, готувалась і до минулого сезону. Сезон-2024/25 Юлія завершила на 17-й позиції загального заліку Кубку світу.

Найкращим результатом сезону було четверте місце у спринті на етапі Кубку світу у французькому Ансі.

А на чемпіонаті світу у швейцарському Ленцергайде українка посіла 5 місце в індивідуальній гонці.

Раніше стало відомо, що Юлію Джиму запросили на шоу-гонку до Німеччини.