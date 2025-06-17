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Лунін вагається щодо майбутнього в Реалі

Андрій Мошкун — 17 червня 2025, 18:07
Лунін вагається щодо майбутнього в Реалі
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Андрій Лунін досі не вирішив, чи продовжувати грати за мадридський Реал.

Про це пише Athletic.

Повідомляється, що український воротар рішуче налаштований залишитися в Реалі, попри обмежену ігрову практику та роль другого голкіпера.

Натомість його оточення, зокрема агент Жорже Мендеш, має іншу позицію. Близькі та друзі вважають, що Андрію варто змінити клуб, щоб отримувати регулярний ігровий час.

Зокрема, Мендеш пропонував Луніна турецькому Галатасараю.

У поточному сезоні 26-річний український голкіпер провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше в мережі з’явилося відео, як Лунін пропустив на тренуванні Реала шикарний гол.

Андрій Лунін Галатасарай Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

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