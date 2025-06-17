УАФ зібрала понад 200 тис канадських доларів на розвиток програм адаптивного футболу

Українській асоціації футболу вдалося зібрати понад 200 тисяч канадських доларів на розвиток програм адаптивного футболу, які впроваджує Фундація УАФ.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Таку підтримку вдалося отримати під час щорічного благодійного сніданку в Торонто, де президент УАФ Андрій Шевченко зустрівся з українською діаспорою та провідними представниками канадського бізнесу.

"Понад 350 гостей зібралися разом під символічним гаслом "Спорт у часи війни", щоб ще раз засвідчити: Україна не одна у своїй боротьбі.

Дякуємо організаторам, Канадсько-Українській фундації та партнерам! Дякуємо кожному, хто стоїть поруч з українським футболом і нашими героями. У єдності – наша сила", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні соціальний проєкт Української асоціації футболу з розвитку та популяризації ампфутболу "Ліга дужих" став лауреатом престижної премії UEFA FootbALL Awards 2025 у категорії "Національна асоціація".