Атлетико цікавиться нападником із Серії А

Атлетико Мадрид активно цікавиться форвардом Аталанти Адемолою Лукманом.

Про це пише Corriere dello Sport.

Повідомляється, що "матрацники" бачать у 27-річному нігерійцеві підсилення для своєї атакувальної лінії та готові позмагатися за нього з Наполі.

Проблемним моментом на шляху до цього переходу може бути трансферна вартість нападника. Аталанта хоче за Лукмана 60 мільйонів євро і не налаштована знижувати ціну.

В минулому сезоні Серії А Адемола Лукман забив 15 голів і віддав п’ять результативних передач у 31 матчі.

Раніше повідомлялося, що Атлетико приєднався до клубів, які зацікавлені у підписанні лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка.