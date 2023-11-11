Джошуа та Вайлдер ведуть переговори щодо участі у різних боях на вечорі боксу в Саудівській Аравії

Зараз вони знаходяться на фінальній стадії

Джерело - сайт Дана Рафаеля.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) ведуть переговори щодо участі у вечорі боксу 23 грудня у Саудівській Аравії.

Про це повідомив журналіст Дан Рафаель.

При цьому бійці ведуть переговори щодо участі у різних боях. Зараз вони знаходяться на фінальній стадії.

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Також можливою є участь у вечорі боксу чемпіона WBA в напівважкій вазі Дмитра Бівола (21-0, 11 КО).

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