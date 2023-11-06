Руїс: Хочу зустрітися з Чжилеєм, Джошуа або Вайлдером

Джерело - boxingscene.com.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс хотів би зустрітися з Чжаном Чжилеєм, Деонтеєм Вайлдером або Ентоні Джошуа у 2024 році.
Про це розповів сам американський боксер.
“Я думаю, Чжан зробив чудову роботу. Джо Джойс в бою з ним був схожий на робота. Він просто завдавав ударів і навіть не рухався. Я думаю, що Чжан дійсно хороший боєць і з ним буде хороший бій.
Я програв Чжилею у відборі на Олімпіаду-2008 рішенням суддів. Думаю, я виступив дуже добре, але вони віддали йому перемогу.
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Коли я бився в реванші з Джошуа, я був не в дуже гарній формі. У мене була зайва вага. Тепер це зовсім інша гра. Звичайно, я поїду на бій із Джошуа.
Але я не думаю, що вони хочуть поєдинку. Я думаю, що Едді Гірн вже не хоче, щоб Джошуа бився з кимось хорошим", - розповів Руїс.
Руїс провів останній бій у вересні минулого року, перемігши Ортіса.
Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести бій з Усиком.