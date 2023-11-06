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Руїс: Хочу зустрітися з Чжилеєм, Джошуа або Вайлдером

Енді Руїс прокоментував своїх потенційних суперників
Вчора 23:14 202 0
Руїс: Хочу зустрітися з Чжилеєм, Джошуа або Вайлдером
Фото - Getty Images
#Енді Руїс

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс хотів би зустрітися з Чжаном Чжилеєм, Деонтеєм Вайлдером або Ентоні Джошуа у 2024 році.

Про це розповів сам американський боксер.

“Я думаю, Чжан зробив чудову роботу. Джо Джойс в бою з ним був схожий на робота. Він просто завдавав ударів і навіть не рухався. Я думаю, що Чжан дійсно хороший боєць і з ним буде хороший бій.

Я програв Чжилею у відборі на Олімпіаду-2008 рішенням суддів. Думаю, я виступив дуже добре, але вони віддали йому перемогу.

Важливо: Руїс переніс операцію

Коли я бився в реванші з Джошуа, я був не в дуже гарній формі. У мене була зайва вага. Тепер це зовсім інша гра. Звичайно, я поїду на бій із Джошуа.

Але я не думаю, що вони хочуть поєдинку. Я думаю, що Едді Гірн вже не хоче, щоб Джошуа бився з кимось хорошим", - розповів Руїс.

Руїс провів останній бій у вересні минулого року, перемігши Ортіса.

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести бій з Усиком.

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