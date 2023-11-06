Руїс: Хочу зустрітися з Чжилеєм, Джошуа або Вайлдером

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс хотів би зустрітися з Чжаном Чжилеєм, Деонтеєм Вайлдером або Ентоні Джошуа у 2024 році.

Про це розповів сам американський боксер.

“Я думаю, Чжан зробив чудову роботу. Джо Джойс в бою з ним був схожий на робота. Він просто завдавав ударів і навіть не рухався. Я думаю, що Чжан дійсно хороший боєць і з ним буде хороший бій.

Я програв Чжилею у відборі на Олімпіаду-2008 рішенням суддів. Думаю, я виступив дуже добре, але вони віддали йому перемогу.

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Коли я бився в реванші з Джошуа, я був не в дуже гарній формі. У мене була зайва вага. Тепер це зовсім інша гра. Звичайно, я поїду на бій із Джошуа.

Але я не думаю, що вони хочуть поєдинку. Я думаю, що Едді Гірн вже не хоче, щоб Джошуа бився з кимось хорошим", - розповів Руїс.