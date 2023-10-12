Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Сьогодні 08:00 1056
Зоря переграла ФСК Маріуполь на шляху до чвертьфіналу Кубка України
Сьогодні 14:57 125
Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?
Сьогодні 14:08 264
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:00 760
Український тренер очолив Шериф
Вчора 22:10 1142
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:44 920
Ярмоленка прооперували у Барселоні
Вчора 19:10 707
Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу
Вчора 18:57 570
Збірна України прийме Італію у Леверкузені
Вчора 18:31 725
Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія
Вчора 14:18 727
Прямі трансляції

Бенавідес та Андраде проведуть бій наприкінці листопада

Поєдинок проведуть у Лас-Вегасі
Сьогодні 13:33 207 0
Бенавідес та Андраде проведуть бій наприкінці листопада
#Андраде, #Давид Бенавідес

Джерело - Чемпіон.

Бій володаря тимчасового поясу WBC у другій середній вазі Давида Бенавідеса (27-0, 23 КО) та колишнього чемпіона світу Деметріуса Андраде (32-0, 19 КО) відбудеться 25 листопада.

Про це офіційно повідомляє промоутерська компанія Premier Boxing Champions.

Поєдинок проведуть у Лас-Вегасі на арені Michelob ULTRA Arena, яка розрахована на 12 тисяч місць.

Трансляція відбудеться на Showtime за системою PPV.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20804
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою 1056
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу 920
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17681
Український тренер очолив Шериф Український тренер очолив Шериф 1142
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27155
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24458 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8129 2
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18378
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12955
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42198 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36156