Бенавідес та Андраде проведуть бій наприкінці листопада

Бій володаря тимчасового поясу WBC у другій середній вазі Давида Бенавідеса (27-0, 23 КО) та колишнього чемпіона світу Деметріуса Андраде (32-0, 19 КО) відбудеться 25 листопада.

Про це офіційно повідомляє промоутерська компанія Premier Boxing Champions.

Поєдинок проведуть у Лас-Вегасі на арені Michelob ULTRA Arena, яка розрахована на 12 тисяч місць.

🚨 Undefeated 2️⃣❌ 168-lb world champion @Benavidez300 battles unbeaten 2️⃣-division champion @BooBooAndrade on Saturday 11/25, live on @ShowtimeBoxing PPV from Michelob Ultra Arena inside @MandalayBay.



