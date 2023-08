Усик завдав більше ударів і був точнішим у бою з Дюбуа

Олександр Усик (21-0, 14 КО) викинув більше точних ударів за Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) у бою за титул чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі.

Про це повідомляє CompuBox.

На рахунку Усика загалом 359 ударів, 88 з яких були точними. Дюбуа викинув 290 ударів – 47 потрапило у ціль.

Олександр наніс 206 джебів – 52 точні. У Даніеля 126 джебів – 13 точні.

За силовими ударами українець поступається – 153 проти 164.

Usyk's jab carried the action vs. the reluctant Dubois, who had his moments, but didn't press the action. #UsykvsDubois pic.twitter.com/e3QMxKVE3X