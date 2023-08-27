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Усик завдав більше ударів і був точнішим у бою з Дюбуа

На рахунку Усика загалом 359 ударів, 88 з яких були точними
Сьогодні 09:43 482 0
Усик завдав більше ударів і був точнішим у бою з Дюбуа
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик (21-0, 14 КО) викинув більше точних ударів за Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) у бою за титул чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі.

Про це повідомляє CompuBox.

На рахунку Усика загалом 359 ударів, 88 з яких були точними. Дюбуа викинув 290 ударів – 47 потрапило у ціль.

Олександр наніс 206 джебів – 52 точні. У Даніеля 126 джебів – 13 точні.

За силовими ударами українець поступається – 153 проти 164.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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