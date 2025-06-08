СПАЛ може втратити професійний статус

Відомий італійський футбольний клуб СПАЛ із міста Феррара може втратити професійний статус через економічні проблеми.

Про це повідомляє Football Italia.

Сезон-2024/25 СПАЛ провів у Групі В Серії С чемпіонату Італії. Команда посіла 17 місце, потрапивши у зону перехідних матчів. Проте команда не змогла зареєструватися в Серію С на наступний сезон через фінансові проблеми.

Клубу загрожує пониження в класі та перехід у напівпрофесійні ліги. Раніше аналогічні проблеми виникли у іншого іменитого італійського клубу, Брешії.

За свою історію СПАЛ провів 24 сезони в елітному дивізіоні італійського футболу (з урахуванням не лише Серії А, але й її попередників). Востаннє команда грала в Серії А в сезоні-2019/20.