Роналду: Залиште Ямала в спокої

Легендарний форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду закликав не чинити занадто високий тиск на талановитого вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала.

40-річного португальця цитує Фабріціо Романо.

🚨 Cristiano Ronaldo: “Lamine Yamal is doing very well, taking advantage of his talent. Let the kid grow”.



“Don't put too much pressure on him. Let him be and grow well, take the pressure off. He has no shortage of talent”. pic.twitter.com/sRcdMdRo6h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025

"Ламін Ямал грає прекрасно, користуючись своїм талантом. Дозвольте йому рости. Не тисніть на нього занадто сильно. Залиште його в спокої, зніміть з нього тиск. Нестачі таланту в нього точно немає", – заявив Роналду.

У поточному сезоні на рахунку Ямала 18 голів і 25 асистів у 55 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Раніше Роналду оголосив про те, що не зіграє на клубному чемпіонаті світу 2025 року. Контракт форварда з Аль-Насром діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений.