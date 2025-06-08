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Роналду: Залиште Ямала в спокої

Олег Дідух — 8 червня 2025, 20:52
Роналду: Залиште Ямала в спокої
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легендарний форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду закликав не чинити занадто високий тиск на талановитого вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала.

40-річного португальця цитує Фабріціо Романо.

"Ламін Ямал грає прекрасно, користуючись своїм талантом. Дозвольте йому рости. Не тисніть на нього занадто сильно. Залиште його в спокої, зніміть з нього тиск. Нестачі таланту в нього точно немає", – заявив Роналду.

У поточному сезоні на рахунку Ямала 18 голів і 25 асистів у 55 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Раніше Роналду оголосив про те, що не зіграє на клубному чемпіонаті світу 2025 року. Контракт форварда з Аль-Насром діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений.

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