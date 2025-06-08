Найвищий гравець НБА пропустить старт сезону через операцію

Центровий Мемфіс Гріззліс Зак Іді буде вимушений пропустити старт нового сезону НБА через операцію.

Про це повідомляє ESPN.

Цього тижня під час тренування 23-річний новачок зазнав повторного розтягнення лівого гомілкостопу. Обстеження показало надмірну розтягнутість зв'язок.

Клуб та баскетболіст вирішили усунути цю проблему хірургічним шляхом. Іді перенесе операцію зі стабілізації гомілкостопного суглобу. Це призведе до того, що він не зможе допомогти своїй команді на старті сезону-2025/26.

Через розтягнення гомілкостопу Зак Іді пропустив 12 матчів у своєму дебютному сезоні в НБА. Він був обраний під 9-м піком на драфті 2024 року.

Будучи найвищим гравцем у лізі, Іді взяв участь у 66 іграх, у яких набирав у середньому 9,2 очка та 8,3 підбирання за 21,5 хвилини на паркеті.

Раніше стало відомо, що лідер Фінікс Санз підпише найбільший контракт в історії НБА.