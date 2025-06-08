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Португалія та Іспанія визначилися зі стартовими складами на фінал Ліги націй

Олексій Погорелов — 8 червня 2025, 21:04
Португалія та Іспанія визначилися зі стартовими складами на фінал Ліги націй
Ліга націй
УЄФА

Сьогодні, 8 червня, на мюнхенській "Альянц Арені" проходитиме фінальний матч плейоф Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, у якому зійдуться Португалія та Іспанія.

Обидва тренери зважилися на певні кадрові зміни, порівняно з півфінальними поєдинками.

Роберто Мартінес вирішив випустити у старті Вітінью та Франсішку Консейсау, відправивши на лаву запасних Рубена Невеша та Франсішку Трінкау відповідно.

Луїс де ла Фуенте у свою чергу випустить з перших хвилин Оскара Мінгесу та Фабіана Руїса замість Педро Порро та Мікеля Меріно відповідно.

Португалія: Кошта – Ж. Невеш, Діаш, Інасіу, Мендеш – Б. Сілва, Вітінья, Нету, Фернандеш, Консейсау – Роналду.

Запасні: Р. Сілва, Са, Вейга, Гонсалвеш, Далот, Жота, Фелікс, Леау, Мора, Р. Невеш, Пальїнья, Рамуш, Семеду, А. Сілва, Трінкау.

Іспанія: Сімон – Мінгеса, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья – Педрі, Субіменді, Руїс – Ямал, Оярсабаль, Вільямс.

Запасні: Райя, Реміро, Омородіон, Баена, Вівіан, Гаві, Грімальдо, Кубарсі, Лопес, Меріно, Мората, Ольмо, Порро, Піно, Іско.

Стартовий свисток фіналу Ліги націй-2024/25 між Португалією та Іспанією прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на стадії 1/2 фіналу португальці здобули вольову перемогу над Німеччиною (2:1), у той час як іспанці втримали виграшний результат у видовищному поєдинку з Францією (5:4).

Невдахи півфіналу вже встигли провести очну зустріч у матчі за третє місце. Франція завдяки двом влучним ударам перемогла Німеччину (2:0) та стала бронзовим призером Ліги націй сезону-2024/25.

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