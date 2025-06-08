Відверто скажу – я щиро обурена, – Захарова розкритикувала заяви Гутцайта

Віцепрезидентка федерації гімнастики України Стелла Захарова обурена словами президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта, який заявив, що вона "повернулася у гімнастику, щоб помститися".

Свою позицію Захарова виклала на власній сторінці у Facebook, де дала низку відповідей на питання Чемпіона.

"Відверто скажу – я щиро обурена. Президент НОК Гутцайт Вадим Маркович, згідно з олімпійською хартією, повинен стояти на сторожі принципів чесності, об’єктивності та неупередженості. Але, на жаль, у цій ситуації він обрав лише одну сторону – без фактів, без доказів, просто на підставі чиїхось слів. І це прикро", – написала Захарова.

Пані Стелла також додала, що їй особливо боляче від того, що такі слова сказала поважна в спортивному світі людина. Вона вважає, що люди, які займають такі посади, мають бути прикладом зваженості, гідності та справедливості.

Захарова звернулася до Гутцайта з питанням: чому він втрутився у процес розгляду кандидатур, рекомендованих на посади головних і старших тренерів та інших відповідальних осіб. Серед кандидатів не було Сартинського, проте НОК, за її словами, пролобіював саме цього тренера.

"Списки рекомендованих кандидатів на посади головного, старших тренерів тощо подає до міністерства тільки ФЕДЕРАЦІЯ. Своєю чергою Мінспорту повинно ураховувати ці рекомендації. Коли подавались списки кандидатур, прізвища Сартинського там не було. І не просто так! Адже проти нього було відкрито слідство за підозрою у корупційних діях, а також зафіксовано низку порушень.

Проте, попри рішення комісії, президент НОК дозволив собі втручання та фактично порушив принципи прозорості, пролобіювавши інтереси саме Сартинського. Хіба це справедливо? Хіба так має працювати демократична та чесна спортивна система?", – додала Захарова.

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою.

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Також він повідомив, що спроби Захарової прибрати його з посади тривають вже 2 роки.