Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн

Українському вболівальнику буде на що подивитись

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 26 серпня, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик, захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO у двобої з британським претендентом Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на 45-тисячному футбольному стадіоні Tarczynski Arena.

Окрім Усика, на ринг вийдуть ще семеро українських боксерів.

Розклад андеркарту

До 17:30. Легка вага, 4 раунди. Ярослав Харциз (Україна) - Конрад Чайковський (Польща)

Легка вага, 4 раунди. - Конрад Чайковський (Польща) До 17:30. Напівлегка вага, 6 раундів. Олександр Соломенніков (Україна) - Пьотр Ґудель (Польща)

Напівлегка вага, 6 раундів. - Пьотр Ґудель (Польща) 17:30. Перша напівсередня вага, 6 раундів. Брайс Міллс (США) UD 6 - Даміан Тимош (Польща)

Перша напівсередня вага, 6 раундів. - Даміан Тимош (Польща) 17:50. Напівсередня вага, 8 раундів. Василь Чеботар (Україна) ТКО 6 - Жоель Жуліо (Колумбія)

Напівсередня вага, 8 раундів. - Жоель Жуліо (Колумбія) 18:30. Важка вага, 8 раундів. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) - Лазізбек Муллоджонов (Узбекистан) ТКО 1

Важка вага, 8 раундів. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) - 19:00. Середня вага, 8 раундів. Рафал Вольчецкі (Польща) TKO 3 - Роберто Арріаца (Нікарагуа)

Середня вага, 8 раундів. - Роберто Арріаца (Нікарагуа) 19:40. Перша напівсередня вага, 6 раундів. Зіяд Аль-Маюф (США) UD 6 - Янош Пензеш (Угорщина)

Перша напівсередня вага, 6 раундів. - Янош Пензеш (Угорщина) 20:00. Напівважка вага, 10 раундів. Даніель Лапін (Україна) TKO 6 - Аро Шварц (Німеччина)

Напівважка вага, 10 раундів. - Аро Шварц (Німеччина) 21:00. Середня вага, 8 раундів. Федір Черкашин (Україна) - Анауель Нґамісенґе (Франція) MD 8

Середня вага, 8 раундів. Федір Черкашин (Україна) - 21:40. Середня вага, 12 раундів. Дмитро Митрофанов (Україна) - Хамза Шіраз (Велика Британія) TKO 2

Середня вага, 12 раундів. Дмитро Митрофанов (Україна) - 22:40. Легка вага, 12 раундів. Денис Берінчик (Україна) - Ентоні Їґіт (Швеція)

Легка вага, 12 раундів. - Ентоні Їґіт (Швеція) 23:40. Легка вага, 4 раунди. Адам Хамед (Велика Британія) - Войцех Грди (Чехія)

Легка вага, 4 раунди. Адам Хамед (Велика Британія) - Войцех Грди (Чехія) 00:00. Важка вага, 12 раундів. Олександр Усик (Україна) - Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Час указано київський, орієнтовний.

За всіма подіями вечора можна буде стежити у прямому етері на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні бою Усикові подарували ікону від бійців ЗСУ.

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