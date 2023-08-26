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Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн

Українському вболівальнику буде на що подивитись
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Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
#Денис Берінчик, #Даніель Лапін, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 26 серпня, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик, захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO у двобої з британським претендентом Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на 45-тисячному футбольному стадіоні Tarczynski Arena.

Окрім Усика, на ринг вийдуть ще семеро українських боксерів.

Розклад андеркарту

  • До 17:30. Легка вага, 4 раунди. Ярослав Харциз (Україна) - Конрад Чайковський (Польща)
  • До 17:30. Напівлегка вага, 6 раундів. Олександр Соломенніков (Україна) - Пьотр Ґудель (Польща)
  • 17:30. Перша напівсередня вага, 6 раундів. Брайс Міллс (США) UD 6 - Даміан Тимош (Польща)
  • 17:50. Напівсередня вага, 8 раундів. Василь Чеботар (Україна) ТКО 6  - Жоель Жуліо (Колумбія)
  • 18:30. Важка вага, 8 раундів. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) - Лазізбек Муллоджонов (Узбекистан) ТКО 1
  • 19:00. Середня вага, 8 раундів. Рафал Вольчецкі (Польща) TKO 3 - Роберто Арріаца (Нікарагуа)
  • 19:40. Перша напівсередня вага, 6 раундів. Зіяд Аль-Маюф (США) UD 6 - Янош Пензеш (Угорщина)
  • 20:00. Напівважка вага, 10 раундів. Даніель Лапін (Україна) TKO 6 - Аро Шварц (Німеччина)
  • 21:00. Середня вага, 8 раундів. Федір Черкашин (Україна) - Анауель Нґамісенґе (Франція) MD 8
  • 21:40. Середня вага, 12 раундів. Дмитро Митрофанов (Україна) - Хамза Шіраз (Велика Британія) TKO 2
  • 22:40. Легка вага, 12 раундів. Денис Берінчик (Україна) - Ентоні Їґіт (Швеція)
  • 23:40. Легка вага, 4 раунди. Адам Хамед (Велика Британія) - Войцех Грди (Чехія)
  • 00:00. Важка вага, 12 раундів. Олександр Усик (Україна) - Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Час указано київський, орієнтовний.

За всіма подіями вечора можна буде стежити у прямому етері на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні бою Усикові подарували ікону від бійців ЗСУ.

Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

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